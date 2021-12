Paco Paquito e Celestina si esibiranno a Staffoli

Domenica 12 Dicembre in Piazza Panettoni Festa a cura dell'Associazione Culturale Ricreativa Staffoli con il Patrocinio del Comune di Santa Croce sull'Arno h. 15.00 PACO PAQUITO e CELESTINA, per i bambini e i loro genitori Teatro, Musica, Canzoni, Clowneria, Allegria, Divertimento e l'intenso, immancabile coinvolgimento E poi, Buon cibo con Panini Caldi , Vino nuovo e non solo, Mercatino "Chi pianta un albero pianta la speranza" a cura della Scuola Primaria, Streets Band "THE JACKETS"