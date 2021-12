Pannolini lavabili e coppette mestruali: i contributi a Calcinaia

Nel Comune di Calcinaia sono state appena rese disponibili due opportunità davvero imperdibili che permetteranno a chi lo vorrà di acquisire uno stile di vita più vicino al rispetto ambientale che, come sappiamo, passa anche dalla riduzione del rifiuto al minimo indispensabile. Si tratta in particolare della possibilità di sostituire a prodotti usa e getta difficilmente smaltibili ma largamente utilizzati, prodotti eco-friendly dalla elevata durabilità. Ciò comporta chiaramente anche un gran risparmio economico: sono occasioni che non soltanto quindi proteggono l'ambiente, ma anche le proprie tasche!

La prima opportunità può essere di grande aiuto alle famiglie del territorio comunale che intendono acquistare pannolini ecologici lavabili e riutilizzabili per i bambini a carico che hanno un'età compresa tra 0 e 2 anni. Il contributo per ogni bambino equivale alla spesa complessiva sostenuta per l'acquisto, fino ad un importo massimo di 100€ e comunque fino ad esaurimento scorte.

La seconda occasione riguarda le donne e le ragazze del territorio comunale che sono interessate all'acquisto di coppette mestruali, assorbenti lavabili o intimo specifico per il ciclo mestruale. Anche in questo caso ad essere rimborsato sarà ben il 100% della spesa, fino ad un massimo di 30€ per ogni donna e comunque fino ad esaurimento scorte.

Per avere informazioni più dettagliate a riguardo e per conoscere la modalità di richiesta del contributo, basta raggiungere su internet il sito istituzionale del Comune di Calcinaia.

Fonte: Comune di Calcinaia - Ufficio stampa