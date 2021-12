Parcheggi e autobus gratuiti a Pisa per le feste natalizie

La Giunta comunale ha stabilito i provvedimenti per facilitare l’accesso dei cittadini nel centro storico durante le festività natalizie. È stata deliberata, infatti, la istituzione della sosta gratuita negli stalli blu sui Lungarni e in alcune piazze della città nonché la gratuità del trasporto pubblico sulle linee urbane nelle ore pomeridiane e serali.

"Abbiamo ritenuto opportuno - spiega il sindaco di Pisa, Michele Conti - adottare questi provvedimenti straordinari per dare un sostegno concreto a uno dei settori maggiormente colpiti dalla pandemia, il commercio al dettaglio, e anche per offrire a cittadini, famiglie e turisti, un’occasione in più per godersi una visita nel centro storico che quest’anno è stato impreziosito da un’illuminazione e addobbi molto curati, nonché da mercatini diffusi. Nonostante le difficoltà, siamo andati incontro alle richieste delle associazioni di categoria da un lato ma anche al tema della mobilità sostenibile e di un’offerta di proposte di eventi natalizi, “Natale di Stelle”, che renderanno la nostra città ancora più attraente e accogliente in questo particolare periodo dell’anno".

Parcheggi gratuiti. A partire da domani (sabato 11 dicembre) fino a sabato 8 gennaio 2022 i parcheggi in centro città tornano a essere gratuiti dalle ore 08.00 alle 20.00, per un periodo massimo di 2 ore, da controllare con disco orario, nelle giornate di sabato 11 dicembre, sabato 18, venerdì 24, venerdì 31 (esclusi i luoghi interessati dagli eventi previsti per il Capodanno), sabato 8 gennaio. Le strade e piazze interessate sono piazza Sant’Antonio, piazza Carrara e via Buonarroti, e sui Lungarni (Simonelli, Buozzi, Mediceo, Guadalongo, Sonnino, Galilei).

Trasporto pubblico gratuito. Inoltre, è stata disposta, in accordo con l’azienda gestore del servizio di trasporto pubblico locale, Autolinee Toscane spa, la gratuità del servizio di trasporto pubblico sulle linee urbane di Pisa a partire dal prossimo venerdì 17 dicembre fino a venerdì 31 dicembre, per tutte le corse dalle ore 15.30 fino a fine servizio.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa