Premio di laurea Acat, vince la fiorentina Clara Parigi

Si chiama Clara Parigi ed è fiorentina la vincitrice del Premio di laurea ACAT Italia 2021 “Un premio per fermare la tortura e per i diritti dei migranti”, progetto sostenuto grazie ai fondi dell’Otto per mille delle Chiese Valdesi.

Iscritta alla Facoltà di Scienze Internazionali dell’Università degli studi di Torino, Clara si è aggiudicata il riconoscimento della Commissione giudicatrice, con una tesi di estrema attualità dal titolo “La tortura e il controllo dei flussi migratori tra pratica statale e pratica criminale: il caso della Libia”.

“Apprezzando - si legge nella motivazione data dalla Commissione - la scelta di indagare, con rigore scientifico e passione civile, le radici storiche e la situazione attuale del fenomeno migratorio nell’area mediterranea con specifico riferimento al contesto libico e all’intreccio perverso di minacce, violenze e torture praticate per l’asservimento dei migranti vittime di tratta e commercio di esseri umani in vista del pagamento di un riscatto o del loro sfruttamento lavorativo, intreccio alimentato dalle connivenze tra trafficanti e frange del potere militare e poliziesco, apprezzando altresì l'analisi delle influenze che le politiche di sicurezza dei Paesi dell’Unione Europea finiscono per esercitare sulla gestione criminale dei flussi migratori verso l’Italia, nonché di approfondire le ragioni dei disagi e delle sofferenze patite dai rifugiati a causa delle resistenze politico-burocratiche al pieno esercizio del diritto di asilo e di prospettare una riconfigurazione concettuale e normativa del reato di tortura che consenta di perseguire con efficacia i responsabili di tali attività criminose la Commissione Giudicatrice, propone l’attribuzione del Premio ACAT Italia 2021 alla tesi della dottoressa Clara Parigi per i convincenti risultati dell’attività di ricerca svolta, augurandosi che voglia proseguire nell’impegno di studio e di ricerca su tematiche di così rilevante valore sociale.”

La Cerimonia di Premiazione si è svolta questa mattina 10 dicembre Giornata mondiale dei diritti umani, nell’ambito dell’evento speciale organizzato da ACAT dedicato ai minori stranieri non accompagnati e che ha visto la proiezione straordinaria del film-documentario Shadow Game- Un viaggio attraverso il lato oscuro dell’Europa presso il Cinema Troisi di Roma.

Fonte: Ufficio Stampa