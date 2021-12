Quaderni e matite donati alla Caritas di Cerreto Guidi, il dono dai Soci Coop Fucecchio

La Sezione Soci Coop di Fucecchio ha donato tanto materiale didattico (quaderni, cartoncini, matite, pennarelli, ect) alla Caritas di Cerreto Guidi.

La consegna è stata effettuata nei giorni scorsi e il materiale sarà poi distribuito prima di Natale alle famiglie bisognose ed andrà ad arricchire il contenuto dei pacchi che la Caritas prepara per l’occasione.

“Ringraziamo come Amministrazione comunale - dichiara l’assessore Mariangela Castagnoli - per l’attenzione che la Coop di Fucecchio riserva alla nostra Caritas e conseguentemente al nostro territorio. Il materiale raccolto risulterà certamente prezioso per i bambini di tante famiglie in difficoltà a cui la Caritas e il Comune cercano di essere vicini con un costante sostegno da tanti anni”.

“La nostra Cooperativa - dichiarano il Presidente Moreno Bachini e la Consigliera Anna Cecconi della Sezione Soci di Fucecchio - attribuisce grande importanza alla solidarietà, in un contesto particolarmente difficile per tante famiglie. Abbiamo così pensato in questa logica che il materiale potesse essere utile per le famiglie che la Caritas da sempre attenziona non solo con i pacchi alimentari, ma anche con materiali e prodotti utili e necessari ai loro bisogni”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa