Torna il "Regalo sospeso" a Livorno: sorriso ai bambini, sostegno alle botteghe

Da oggi, venerdì 10, e fino a martedì 21 dicembre torna il “Regalo sospeso”, l'iniziativa che vede Comune, associazioni di categoria del commercio, commercianti e associazioni di volontariato uniti per regalare anche in questo Natale un sorriso ai bambini meno fortunati.

“Anche quest'anno – dichiara l'assessore al Commercio Rocco Garufo –abbiamo rinnovato questa occasione di solidarietà per il Natale. Un ringraziamento va ai commercianti e al mondo del volontariato che con la loro adesione contribuiscono a rendere possibile questa iniziativa”.

Come lo scorso anno, anche in questa edizione i commercianti che sceglieranno di partecipare all’iniziativa potranno esibire all’esterno la locandina predisposta dal Comune: in questi negozi chiunque potrà donare un regalo e lasciarlo ‘sospeso’.

I doni saranno in seguito distribuiti ai bambini di famiglie in difficoltà dalle associazioni di volontariato del territorio che hanno aderito alla proposta del Comune.

“Voglio ringraziare le associazioni che anche quest’anno – commenta l'assessore al Sociale Andrea Raspanti - hanno rinnovato la loro adesione a questa iniziativa. Ogni cittadino potrà dare il suo contributo affinché anche le famiglie meno abbienti possano garantire ai loro figli il Natale che desiderano. È compito delle istituzioni promuovere la solidarietà e l’altruismo”.

Insieme alle associazioni di categoria dei commercianti (Confcommercio e Confesercenti), l'Amministrazione comunale ha stabilito, al fine di facilitare la realizzazione delle operazioni, di limitare la scelta dei prodotti da regalare a tre sole tipologie: giocattoli, libri, articoli di cartoleria.

Accanto alla possibilità di fare felici i bambini, il “Regalo sospeso” è inoltre un modo sostenere l’economia locale delle botteghe, che sono un presidio anche sociale e culturale della città.

Questo un primo elenco di negozi aderenti all’iniziativa, per Confcommercio:

Mondanelli - via Ricasoli n. 52 (giocattoli);

Toys - via Pian di Rota n. 13 (giocattoli);

Universo Giochi - piazza Attias n. 31 (giocattoli);

Regalgioca - via dell'Ardenza n. 83 (giocattoli);

La Città del Sole - corso Amedeo n. 66 (giocattoli);

Cartolibreria Le Sorgenti - via delle Sorgenti n. 144 (cartolibreria);

Libreria Nuova - corso Amedeo n. 23/27 (libreria);

Santini Big Shop - via Cambini 33 (cartoleria);

Casa della penna - via Marradi 60 (cartoleria)

Bonatti - piazza Cavallotti 3/4 (cartoleria).

Questo un primo elenco per Confesercenti:

Libreria "libri" via Garibaldi, 6;

Giocattolando via Garibaldi 129;

La Coccinella via Provinciale Pisana 68;

Bazar trovatutto, via Donnini 155;

Giocattoli di Zuffelato Marina, via del Cardinale 30;

Bazar Gelli, banco 409 presso Mercato Centrale;

Ludoville di piazza XX Settembre, 47.

Queste le associazioni di volontariato che hanno aderito finora:

Croce Rossa Italiana - comitato di Livorno

Fondazione Caritas Livorno ONLUS

Opera Santa Caterina

Associazione Nesi/Corea

IL Sestante Solidarietà

Circolo rione Ardenza “Le mi bimbe”

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa