Revocato lo sciopero di Alia Servizi Ambientali

Lunedì prossimo, 13 dicembre 2021, saranno regolarmente effettuati i servizi di igiene urbana in tutti i Comuni serviti da Alia Servizi Ambientali: è stato infatti revocato lo sciopero nazionale del comparto igiene ambientale, indetto nei giorni scorsi dalle OO.SS. FP-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel per la vertenza contrattuale. Le imprese pubbliche e private di settore, aderenti ad Utilitalia e Fise/AssoAmbiente, hanno sottoscritto ieri con le OO.SS. un accordo nazionale che regola il percorso del rinnovo contrattuale; pertanto le segreterie nazionali sindacali hanno sospeso la vertenza contrattuale, revocando lo sciopero previsto per lunedì prossimo.