Rischio neve a Firenze e dintorni, allerta gialla

Scattato a Firenze il codice giallo per rischio neve. Lo stabilisce il nuovo bollettino del Cfr (Centro funzionale regionale) per la zona che comprende anche il Comune di Firenze (oltre a quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa).

L'allerta, che prevede quota neve a 500 metri, si concluderà alla mezzanotte di sabato 10 dicembre.

Secondi gli esperti oggi e fino a domani mattina sono previste "nevicate inizialmente sulle zone nord-occidentali" della Toscana e "dal pomeriggio di oggi anche sui restanti rilievi fino a quote di montagna, in calo in serata fino a quote di collina". Nella serata di oggi sono "possibili nevicate anche sulle zone collinari centro-meridionali".