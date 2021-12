Rissa per un marciapiede nel Fiorentino, due feriti

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile con il supporto della Stazione di Reggello, nella serata di ieri, a seguito diverse segnalazioni al numero unico di emergenza 112, sono intervenuti per una rissa. Il motivo della lite sarebbe riconducibile ad uno screzio per l’utilizzo del marciapiede, occupato da una parte dei litiganti, di Via Locchi.

La lite all’inizio sorta tra due uomini, sarebbe poi degenerato in rissa con l’intervento, a sostegno di uno di loro, di alcuni amici che si trovavano in zona.

Nel tafferuglio due dei coinvolti hanno riportato ferite al naso ed ad una gamba pertanto medicati da personale sanitario.

I partecipanti alla rissa sono stati identificati e le rispettive responsabilità sono attualmente al vaglio.