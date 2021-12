Rotatoria sulla ss67, cambia la viabilità per 2 mesi a Empoli

A partire da lunedì 13 dicembre, dalle ore 9, il cantiere per la realizzazione della rotatoria tra la statale Tosco Romagnola SS67 e Via Cherubini entra nella fase più importante, con l'ampliamento dei lavori finalizzati a impostare la parte centrale della rotatoria.

In queste settimane sono stati effettuati lavori di adeguamento dei sottoservizi e realizzata una porzione della rotatoria, nelle prossime 8/10 settimane saranno completati gli interventi più importanti, che comporteranno le principali modifiche alla viabilità dell'area.

In questa fase dei lavori sarà infatti interrotto il collegamento tra via Cherubini e via Tosco Romagnola, garantendo il loro collegamento attraverso il percorso alternativo di Via Giuntini e Via Dallapiccola.

Per chi proviene da Empoli lungo via Cherubini sarà obbligatorio svoltare a destra in Via Giuntini per raggiungere Via Tosco Romagnola, attraverso la rotonda di Via Dallapiccola.

Per chi proviene dalla SCG FI.PI.LI e vuole raggiungere Empoli e Via Cherubini, sarà possibile svoltare in Via Dallapiccola dalla rotonda e accedere a Via Cherubini da Via Giuntini.

Stessa cosa per chi proviene da Empoli lungo la Via Tosco Romagnola e vuole immettersi su Via Cherubini: sarà possibile farlo sempre dalla rotonda di via Dallapiccola.

Infine si raccomanda massima attenzione nel tratto della Tosco Romagnola in prossimità del cantiere: le corsie in entrambi i sensi di marcia saranno ridotte a una, con limitazione della velocità.

