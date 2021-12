Ha rubato una forma di pecorino dai mercatini natalizi, per questo un 38enne di origini romene è stato denunciato. L'uomo è entrato in azione in piazza San Jacopo a Arezzo: ha tranciato le funi di fissaggio del telone di copertura dello stand, ha preso la forma di pecorino ed è fuggito. I carabinieri lo hanno individuato visionando le immagini della videosorveglianza, l'uomo inoltre aveva dei precedenti. Per lui è scattata la denuncia per furto aggravato.