Scomparso Enrico Pieri, superstite dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema

Si è spento all'età di 87 anni Enrico Pieri, superstite dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. Nel giorno della strage, il 12 agosto 1944, Pieri perse tutta la sua famiglia. Presidente dell'Associazione Martiri Sant'Anna Stazzema, ha dedicato tutta la vita a far conoscere la strage, portando la propria testimonianza anche nelle scuole. Nel 2018 donò al Comune di Stazzema e al Parco Nazionale della pace gli immobili di sua proprietà, dove vennero uccisi i suoi cari, per la creazione di un ostello della Pace, un luogo progettato per accogliere i visitatori di Sant'Anna di Stazzema. Quando riuscì a salvarsi dallo sterminio, Enrico Pieri aveva 10 anni.

Dall'anno scorso era anche commendatore dell'ordine al merito della Repubblica Italiana, su conferimento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella "Per l’impegno, di tutta una vita, a favore della tutela della memoria, della diffusione della conoscenza storica e della difesa dei principi alla base della convivenza democratica". Insieme ad Ennio Mancini, altro superstite della strage, la Repubblica Federale Tedesca lo ha insignito del cavalierato.

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha ricordato Pieri su facebook: "È stato un testimone di libertà ispirando tantissimi giovani che negli anni hanno ascoltato la sua storia.

Se ne va un amico, se ne va un pezzo di Memoria della nostra regione che dobbiamo sempre tenere viva".