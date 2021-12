Segretari comunali PD nell'Empolese Valdesa: novità Giannì, Tanfanelli e Benassi

Si è chiusa ieri la tornata dei congressi di circolo e delle unioni comunali del Partito Democratico Empolese Valdelsa per il rinnovo dei propri organismi.

L’ultima settimana di congressi ha visto l’elezione di tre nuovi segretari a Montaione, Castelfiorentino e Cerreto Guidi.

Giorgio Benassi è stato eletto segretario di Montaione, succede a Marco Cantini, ha 31 anni ed è laureato in psicologia del lavoro, lavora presso il centro per l'impiego di Castelfiorentino. Per 4 anni ha fatto parte della segreteria di Federazione Empolese Valdelsa con Jacopo Mazzantini, curando la delega alla formazione e dal 2019 è capogruppo del gruppo consiliare Vivere Montaione.

Francesca Giannì è la nuova segretaria di Castelfiorentino e succede a Monica Salvadori. Ha 28 anni e dal 2015 è assessora alla scuola, attività educative, politiche giovanili, trasporti e mobilità, cooperazione internazionale e partecipazione democratica del Comune di Castelfiorentino. Laureata in giurisprudenza lavora presso il Comune di San Gimignano. Dal 2015 è iscritta al PD castellano ed è membro dal 2016 della segreteria comunale. Nel 2020 è stata candidata nella lista del PD Empolese Valdelsa per le elezioni regionali. E' molto attiva nell'associazionismo castellano, in particolare nella compagnia teatrale GAT e nell'associazione Ca'Stellare del palio di Castelfiorentino.

Ultima novità è Alessio Tanganelli, 29 anni, nuovo segretario di Cerreto Guidi. A 21 anni si è avvicinato all'attività politica del Partito democratico, impegnandosi attivamente nella sezione di Stabbia e si è candidato al consiglio comunale per le amministrative del 2019.

Sensibile alle tematiche ambientali e alle politiche territoriali, esplorate durante gli studi in pianificazione territoriali porta avanti l'impegno amministrativo come assessore all'ambiente nel Comune di Cerreto Guidi.

Sono stati confermati dai rispettivi congressi Lorenzo Calvetti a Certaldo, Lorenzo Cei a Empoli, Luca Giorgi a Fucecchio e Daniele Vanni a Vinci.

Insieme ai già eletti Giacomo Giusti a Montespertoli, Emanuele Bartalucci a Capraia e Limite, Simone Peruzzi a Montelupo Fiorentino e Gianni Cortina a Gambassi Terme si chiude così la partita delle elezioni dei nuovi segretari comunali.

Lunedì 20 dicembre alle 21.00 alla casa del popolo di Ponte a Elsa a Empoli, si insedierà la nuova l’assemblea territoriale che ratificherà i risultati dei congressi.

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa