Smottamento alla Rsa, con Crédit Agricole e Fondazione CRSM risolto il problema

Presso la RSA “Del Campana Guazzesi” di San Miniato, è stato realizzato un progetto di recupero funzionale di una area esterna grazie alla collaborazione ed all’intervento della Fondazione CRSM e di Crédit Agricole Italia, che

hanno finanziato con circa 29mila euro una parte delle spese di realizzazione dell’opera.

Si tratta del recupero e della sistemazione dell’area adiacente all’edificio di via Bagnoli n. 1, in pieno centro storico, interessata da tempo da uno smottamento del terreno sul versante nord. L’intervento di consolidamento e di messa in sicurezza dell’area è stato progettato e realizzato per essere un luogo di incontro e scambio generazionale tra gli ospiti della RSA ed i visitatori della residenza.

A nome degli ospiti, del Consiglio di Amministrazione e del personale dell’APSP “Del Campana Guazzesi”, la Direzione ringrazia sentitamente la Fondazione nella persona del presidente Antonio Guicciardini Salini e il suo staff e Crédit Agricole Italia nella persona di Massimo Cerbai, responsabile Direzione Regionale Toscana, per la sensibilità e disponibilità dimostrata negli anni verso la storica realtà socio-assistenziale del Comune di San Miniato.