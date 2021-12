Teatri della Valdelsa, al via la vendita di abbonamenti a “turno libero”

Prosegue la campagna abbonamenti per la nuova stagione congiunta 2021/22 dei teatri della Valdelsa, il Politeama di Poggibonsi, il Popolo di Colle val d’Elsa e il Boccaccio di Certaldo con la vendita di nuovi abbonamenti ai turni unici, Oro, concertistica e, da sabato 11 dicembre, di abbonamenti a “turno libero” con le formule “liberox5”, “libero x7”, “libero x 5 giovani” e “libero x 7 giovani”.

L’abbonamento a turno libero permette agli spettatori di comporre il proprio abbonamento scegliendo tra gli spettacoli in cartellone 5 o 7 appuntamenti di cui almeno uno per ognuna delle tre strutture del circuito.

Gli abbonamenti a turno unico e quelli “a turno libero” saranno in vendita da sabato 11 dicembre nei seguenti giorni e orari: sabato 11 dicembre al Politeama e al Teatro del Popolo dalle 10.30 alle 13.00, dalle 16.00 alle 18.00 e in orario cinema, al Boccaccio dalle 16.00 alle 18.00 e in orario cinema. Da domenica 12 dicembre al Politeama martedì 14 e mercoledì 15 dalle 17.30 alle 19.30, negli altri giorni in orario cinema, al Popolo da mercoledì a sabato dalle 17.00 alle 19.00 e in orario cinema, al Boccaccio in orario cinema.

Grazie alla biglietteria integrata sarà possibile acquistare le varie formule di abbonamento presso le casse di ciascuna struttura del circuito.

Speciali riduzioni e agevolazioni sono previste per i Soci Coop, soci ChiantiMutua, gli “under 35”, gli “over 65”, per gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado. Tutti gli abbonati al turno Unico del Politeama e ai turni Oro riceveranno in omaggio la Politeama Card. Con la “Politeama Card” si avrà diritto agli sconti nei negozi convenzionati aderenti all’associazione del centro commerciale naturale “Via Maestra” e al biglietto ridotto cinema per tutti i film che saranno proiettati nelle due sale del Cinema Politeama di Poggibonsi nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì di ogni settimana dell’anno (ad esclusione delle rassegne che hanno già un biglietto promozionale).

La stagione teatrale congiunta è organizzata dai Comuni di Certaldo, Colle di Val d'Elsa e Poggibonsi, dalla Fondazione Elsa – Culture comuni, dall'Azienda speciale Multiservizi di Colle di Val d’Elsa e dalla Società GrandeSchermo. Tra gli sponsor della stagione Unicoop Firenze, ChiantiBanca.

Informazioni. Per informazioni su date, costi, orari, vendita e prevendita, è possibile contattare i tre teatri: il Teatro del Popolo al numero 0577-921105, consultando il sito www.teatrodelpopolo.it oppure scrivendo un’e-mail all’indirizzo teatro.popolo@comune.collevaldelsa.it; il Teatro Politeama al numero 0577-983067, consultando il sito www.politeama.info oppure scrivendo un’e-mail all’indirizzo biglietteria@politeama.info., il Teatro Boccaccio allo 0571 664778, consultando il sito www.multisalaboccaccio.it o scrivendo a info@multisalaboccaccio.it

Fonte: Ufficio Stampa