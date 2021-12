Un pomeriggio con Michele D'Ignazio, lo scrittore a Empoli per incontrare i piccoli lettori

Domani, sabato 11 dicembre, alle 16.30, il Cenacolo degli Agostiniani, in centro storico a Empoli (Via dei Neri, 15) ospiterà un autore che tante bambine e bambini hanno già incontrato online nella scorsa edizione di ‘Leggenda Festival’: Michele D’Ignazio.

Autore di Storia di una Matita, porterà con sé (almeno sulla carta) Babbo Natale, protagonista del suo ultimo libro intitolato Babbo Natale e l’inaspettata neve (Rizzoli, 2021), illustrato da Sergio Olivotti.

IL LIBRO - È il terzo della serie che racconta, da un insolito punto di vista, le avventure del simpatico vecchietto.

Nel primo, “Babbo Natale fa gli straordinari”, il beniamino di tutti i bambini è alla ricerca di un secondo lavoro, perché in tempo di crisi il sono mese di Natale non è sufficiente per tirare avanti. Trovare un impiego non è facile, ma alla fine Babbo Natale riuscirà ad ingegnarsi e a realizzare proprio un progetto perfetto per le sue corde.

Nel secondo libro, si approfondiscono ancora i successi professionali di Babbo Natale: la cooperativa che ha fondato insieme alla Befana per produrre regali riciclati usando i rifiuti funziona benissimo… ma il lavoro per Babbo Natale non è mai abbastanza.

Viene infatti intenerito dalla richiesta di una bambina che desidera portare la primavera nella propria città, dove ci sono alberi ma che non hanno fiori e non fanno frutti. Insieme alla Befana, sua socia inseparabile, farà gli straordinari pur di esaudire il sogno della piccola Neve.

In questo terzo episodio della serie, la piccola Neve diventa davvero importante.

Babbo Natale ha messo su famiglia. Vive infatti con Bice e la piccola Neve ed è meraviglioso, ma anche strano, per lui che è rimasto a lungo da solo e che i bambini di solito li conosce solo per lettera. Come legare con Neve? Far ballare i calzini spaiati nella lavatrice o volare tra le stelle a bordo della slitta potrebbe essere un buon inizio, ma non basta: per diventare un vero papà, Babbo Natale dovrà ricordare qual è il dono più importante di tutti.

L’AUTORE - Michele D’Ignazio nasce a Cosenza nel 1984. È autore della serie long-seller di “Storia di una matita”, che ha conquistato tanti bambini, divenendo una delle letture di narrativa preferita nelle scuole, e di “Pacunaimba”, un romanzo avventuroso alla scoperta del Brasile più nascosto.

È poi conosciuto per il suo libro “Il mio segno particolare” in cui racconta la sua rocambolesca infanzia e adolescenza tra medici, viaggi, ospedali e numerosi incontri speciali che lo hanno segnato.

Oltre al mestiere di scrittore, come Babbo Natale svolge anche altri lavori paralleli alla scrittura o del tutto diversi: da “Storia di una matita” è nato uno spettacolo teatrale che, con la compagnia Aiello, viene portato in scena nelle scuole e nei teatri di tutta Italia e ha visto, ad oggi, più di 600 repliche. D’estate gestisce una piccola locanda, “Il Vicolo, Vineria”, nel centro storico di San Nicola Arcella, sull’alto Tirreno calabrese, dove unisce la sua passione per il cibo, l’arte e la cultura. Sulla riviera dei cedri promuove anche, insieme a Giulia Merenda, l’iniziativa “La linea dell’Onda – Percorsi d’arte e di scrittura”.

L'incontro è adatto ad un pubblico di bambini dai 6 ai 10 anni.

Info e prenotazioni: biblioteca@comune.empoli.fi.it ; 0571757840

Per partecipare all’evento, sopra i 12 anni è necessario il possesso della Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) in formato cartaceo o digitale e di un documento di identità.

