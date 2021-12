Use Rosa Scotti, arriva la sfida più difficile contro la capolista Schio

Nel momento più difficile l‘avversario più difficile. Domenica alle 18 l’Use Rosa Scotti è di scena sul campo della capolista Schio (arbitri Forni di Cervia, Spessot di Romans d’Isonzo e Pellegrini di Cesenatico) per il più classico dei testa-coda. Una partita sulla carta proibitiva, che la squadra di coach Cioni dovrà interpretare nel miglior modo possibile, ben sapendo che si tratta di una gara impossibile o quasi.

“E’ la squadra più forte del campionato, la capolista imbattuta che sta dominando anche in Europa – spiega coach Alessio Cioni – andiamo quindi a giocarcela a cuor leggero e spero che il fatto di poterla affrontare senza pressioni ci possa far fare qualche passo in avanti e superare le ferite che hanno lasciato le ultime tre partite. La settimana è stata un po’ complicata non solo per gli strascichi psicologici del momento, ma anche per i problemi fisici di Williams e Bocchetti per le quali decideremo solo all’ultimo se farle giocare o meno”.

Poco altro da aggiungere a quanto detto dal tecnico e del resto non è certo in queste partite che la Scotti deve cercare punti per la sua salvezza. Dalla settimana seguente, però, d’obbligo riprendere la marcia verso la salvezza, con la consapevolezza che la strada è sì difficile, ma ancora molto lunga.

Resta da dire che la gara, come sempre, sarà trasmessa in diretta streaming per abbonati su Lbf Tv.

Fonte: Use Basket Empoli - Ufficio Stampa