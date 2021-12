Viaggia con il lampeggiante della polizia sull'auto: denunciato a Massa Carrara

Pensava di farla franca l’uomo di 32 anni, massese, che aveva installato un lampeggiante come quelli in dotazione alle forze di polizia sulla sua auto, in modo da poter viaggiare ad alta velocità. Invece, una pattuglia di carabinieri lo ha fermato e, durante il controllo, i militari hanno appurato che non si trattava solo di una macchina privata.

Per giustificarsi, il 32enne ha affermato che si serviva del lampeggiante nei momenti di estremo bisogno e che quella sera aveva accompagnato un famigliare all'ospedale. Per lui è scattata una denuncia di possesso ingiustificato di segni e distintivi contraffatti.