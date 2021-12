Ztl Castelfiorentino, 6 ore e mezzo di divieti nella parte bassa

ZTL, sono in arrivo alcuni cambiamenti negli orari che ne regoleranno l’accesso nella parte bassa, essendo ormai completata – dopo il rilascio dell’autorizzazione ministeriale - l’apposizione della relativa segnaletica verticale. Da lunedì 13 dicembre scatteranno infatti i nuovi orari di accesso nella ZTL del centro storico basso, che comprende le seguenti vie: Via Bovio, Via Volontari del Sangue, Via Garibaldi, Corso Matteotti, Via Mozza, Via Testaferrata, Via Ferruccio (tratto a valle via XX Settembre) e Piazza Kennedy (tratto prospiciente via Bovio, compreso tra i civici 15 e 22)

Nella ZTL del centro storico basso, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30, è istituito infatti il divieto di transito e sosta nei giorni feriali e festivi, mentre nelle altre fasce orarie l’accesso sarà libero e la sosta ammessa negli spazi consentiti. Durante le ore di divieto, potranno accedere unicamente i veicoli autorizzati: intestatari di passo carrabile o di autorimessa (unicamente per raggiungere il luogo di ricovero del veicolo), veicoli in uso a persone con limitate capacità deambulatore, i veicoli di soccorso, ecc…, mantenendo naturalmente i sensi di marcia consentiti fino a oggi.

Gli aventi diritto possono contattare la segreteria del Sindaco (0571.686316, sindaco@comune.castelfiorentino.fi.it) per ottenere la relativa autorizzazione.

Per quanto riguarda la ZTL del centro storico alto, nei prossimi giorni sarà avviata una campagna informativa – anche mediante lettera affissa ai portoni privati di ingresso - volta a invitare i residenti a ritirare i moduli di richiesta per il permesso, che dovranno essere riconsegnati tassativamente entro e non oltre il 20 gennaio 2022.

I moduli sono già disponibili e si possono ritirare alla Portineria del Municipio (piano terra Palazzo Comunale). Si ricorda che potrà essere assegnato un solo permesso per nucleo familiare. Una volta compilati, i moduli potranno essere riconsegnati in Portineria.

“La nuova ZTL – sottolinea l’Assessore Simone Bruchi – è già attiva anche nella parte alta, ma non sarà operativa fino al rilascio dei permessi per i residenti. Per questo abbiamo predisposto dei moduli che i residenti nel centro storico alto dovranno ritirare e, una volta debitamente compilati, riconsegnare entro il 20 gennaio. Dopodichè, a partire dal 1 febbraio, scatteranno le sanzioni anche nel centro storico alto”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa