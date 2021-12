Accende un fuoco per scaldarsi ma rimane intossicato, muore 52enne

A Firenze un 52enne è stato trovato morto in uno stabile abbandonato. L'uomo, tunisino senza fissa dimora, si trovava sulla collina tra piazzale Michelangelo e Cascine del Riccio, in via delle Cinque Vie. Pare che il decesso sia stato provocato dalle esalazioni di monossido di carbonio prodotte da un fuoco acceso dal 52enne per scaldarsi. Sul corpo non sarebbero presenti segni di violenza. Il pm Nastasi ha disposto l'autopsia. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, i sanitari inviati dal 118 e la polizia.