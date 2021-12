Abc, partite amare per C femminile e Prima Divisione

Per l'Abc due gare amare: la serie C femminile si arrende con Prato, la Prima Divisione cade a Ponte a Elsa dopo due overtime.

C Femminile

Non è bastata una buona gara alle ragazze di Jacopo Giusti per battere la Cestistica Rosa Prato, che ha espugnato il PalaGilardetti 46-53 al termine di una gara decisa nell’ultima frazione quando le gialloblu, rimaste in scia per tre quarti, sono crollate fisicamente e mentalmente aprendo la strada alla fuga laniera. Ottima la prima di gara, con la formazione castellana che ha espresso un buon gioco in attacco tenendo alta l’intensità in difesa, andando così al riposo lungo sul 28-31. Al rientro dagli spogliatoi un black out gialloblu ha permesso a Prato di allungare a +10, divario che, spinte da Banchelli sugli scudi, le ragazze castellane hanno ridotto fino al 37-41 del 30′. Una rimonta che però ha significato un gran dispendio di energie, poi mancate sul finale quando, complice anche la difficile situazione dell’infermeria castellana delle ultime settimane, Prato ha preso in mano l’inerzia scappando definitivamente.

Prossimo impegno prima della sosta natalizia sabato 18 dicembre alle ore 21 sul campo di Firenze.

BASKET CASTELFIORENTINO – CESTISTICA ROSA PRATO 46-53

Parziali: 13-14, 28-31 (15-17), 37-41 (9-10), 46-63 (9-22)

Tabellino: Bellantoni 8, Baldinotti 3, Banchelli 18, Cinali 3, Fanelli 2, Masi 2, Aramini 5, Lucchesi 5, Tortorelli, Ferradini ne, Andries ne, De Felice ne. All. Giusti. Ass. Iserani.

Arbitro: Montano di Siena.

Prima Divisione

Sconfitta amara per i ragazzi di Gianni Lazzeretti che nel derby esterno sul parquet dell’Empoli Basketball si sono arresi per un solo punto dopo ben due overtime. Gara adrenalinica per tutti i cinquanta minuti giocati, condotta sul filo dell’equilibrio senza che nessuna delle due squadre sia mai riuscita a prendere vantaggi consistenti. A metà partita, infatti, il tabellone segnava perfetta parità, la stessa su cui, dopo il passaggio al 30′ sul 37-35, si è chiuso il tempo regolamentare: 51-51. Nei primi cinque minuti di extra time difese sugli scudi, tanto che il parziale del periodo è stato di 4-4. Più brillante in fase offensiva il secondo tempo supplementare che però, in volata, ha dipinto il derby di biancoblu.

Prossimo impegno, ultimo del 2021, sabato 18 dicembre alle ore 21 di nuovo in trasferta ospiti di Staggia.

EMPOLI BASKETBALL – BASKET CASTELFIORENTINO 59-58

Parziali: 15-12, 23-23 (8-11), 37-35 (14-12), 47-47 (10-12), 51-51 (4-4), 59-58 (8-7)

Tabellino: Miranceli 4, Medici 11, Garosi 13, Tinti 2, Innocenti 3, Capezzoli 8, Calvani 11, Gradella 3, Frangioni 3, Arrighi, Barlabà. All. Lazzeretti.

Arbitro: Bismuto di Pisa.

Fonte: Abc - Ufficio stampa