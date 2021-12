Scoppia la caldaia, arrivano i carabinieri ma trovano la droga: denunciato

Dallo scoppio di una caldaia è arrivata la scoperta di un quantitativo di stupefacente sufficiente a denunciare un 40enne. A Pian di Scò, nell'Aretino, i carabinieri sono entrati in azione coi vigili del fuoco in piena notte in una villetta a schiera. Lì era da poco esplosa la caldaia, causando qualche danno ma nessun ferito.

Il 40enne di origini nordafricane viveva nella villetta in affitto e, stando ai carabinieri, ha tenuto fin da subito un atteggiamento guardingo e sospetto nei confronti dei militari. I carabinieri hanno voluto vederci chiaro e hanno controllato l'abitazione, trovando un contenitore con dentro 4 grammi di cocaina e 15 di marijuana, oltre a materiale per il confezionamento.

La droga è stata sequestrata, il 40enne denunciato.