Chimenti, auto pirata investe due persone nella notte: grave un 23enne

Sono stati travolti da un'auto pirata nella notte. Uno di loro, un 23enne, è in ospedale a Pisa in condizioni gravi. È successo poco dopo la mezzanotte di oggi, sabato 11 dicembre, a Chimenti, frazione di Altopascio confinante coi comuni di Fucecchio e Castelfranco di Sotto.

Due ragazzi, entrambi di origini nordafricane, erano sulla via Provinciale Romana. L'auto di uno dei due è finita fuori strada, l'amico è arrivato in soccorso e tutti e due hanno cercato di recuperarla. Mentre erano entrambi sulla carreggiata, un'auto li ha falciati ed è fuggita in direzione Galleno.

I carabinieri e i sanitari inviati dal 118 sono intervenuti sul posto, poco dopo il carro attrezzi chiamato da uno dei due feriti. I militari indagano, anche grazie alla videosorveglianza, per saperne di più. I due feriti sono a Cisanello, il 23enne è grave.