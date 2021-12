Inaugurata la Via dei Presepi a San Miniato

C’era tanta voglia di respirare la tipica atmosfera natalizia, a maggior ragione dopo un anno in cui gli eventi legati al Natale sono stati rimandati a causa delle restrizioni anticontagio. Ma oggi - sabato 11 dicembre - si è vista tanta gente all’inaugurazione della prima edizione della Via dei Presepi a San Miniato.

I visitatori potranno sbizzarrirsi tra i 27 punti dove poter vedere e apprezzare i presepi realizzati da istituzioni, associazioni, commercianti e privati cittadini. Questo grazie alla collaborazione fra San Miniato Promozione e Pro Loco, al contributo dei commercianti del locale Ccn, di Clinica Odontoiatrica Dentissimi e di UnipolSai, senza dimenticare il patrocinio del Comune di San Miniato. Tra l’altro, per chi vorrà, sarà possibile anche votare il presepe più bello: percorrendo la Via dei Presepi, infatti, ogni presepe è contraddistinto da un numero o da una lettera; sulla mappa della Via dei Presepi, reperibile all’ufficio informazioni turistiche di San Miniato Promozione (piazza del Popolo 1), alla Pro Loco (piazza del Popolo 31) e nelle sedi dei vari presepi, è presente un tagliandino su cui scrivere il numero o la lettera che identifica l'opera preferita.

A quel punto – recandosi nei due uffici appena citati – sarà possibile imbucare il tagliandino. In alternativa si può scattare una foto del presepe preferito e inviarla per mail a ufficio.turismo@sanminiatopromozione.it, oppure postare la foto sui social (Facebook ed Instagram) taggando Fondazione San Miniato Promozione. I presepi rendono ancor più belli molti punti già suggestivi di San Miniato: il Duomo, la chiesa di San Domenico, la chiesa di San Francesco, palazzo Buonaparte, la chiesa di Santa Caterina, la chiesa della Santissima Annunziata, la Fondazione San Miniato Promozione, l’arciconfraternita della Misericordia, la via Angelica, i vicoli carbonai, il monastero di San Paolo, il Pietrone, la casa famiglia della Caritas, il Dramma Popolare, le Finestre sul Seminario. Senza dimenticare i presepi realizzati dai commercianti: agenzia immobiliare Ceccatelli, Lullaby, Maggese, Téra, Gabriele Coiffeur, cartoleria Guardini, Narciso Creazioni, Essenza, L’Upupa, Pizzantica del Fondo, Recupero Creativo, Tabacchino di Gio. Questi tutte le opere a tema natività presenti nella Via dei Presepi, a cominciare dalla Via Angelica dove le natività esposte sono molteplici.

Ma non finisce qui, perché sul territorio sanminiatese ci sono altri presepi artistici: quello dell’associazione culturale I festaioli di Roffia, quello di Territorio in Comune a Ponte a Egola, il presepe artistico di Cigoli, Casa Rossi a San Miniato Basso, il presepe vivente di San Miniato Basso.

All'inaugurazione nell'oratorio di Sant'Urbano lungo la Via Angelica è intervenuto il sindaco di San Miniato Simone Giglioli: "Questo luogo - ha detto - è uno scrigno, uno dei territori nascosti di San Miniato. E una mostra di presepi è sicuramente utile per la sua valorizzazione".

Sulla stessa lunghezza d'onda Marzio Gabbanini, presidente di Fondazione SMP: "Il presepe è un simbolo di fratellanza e di unione nelle nostre rispettive diversità. Aver coinvolto così tante associazioni e privati cittadini è una soddisfazione grande. Questo è un po' il fulcro dell'iniziativa ma San Miniato - che è Città di Presepi - offre tantissime opere da vedere e visitare, nel capoluogo come nelle frazioni. Ringrazio la Pro Loco e il Comune per la collaborazione e UnipolSai e Clinica Odontoiatrica Dentissimi per il contributo".

Importante è stata la collaborazione della Pro Loco, che della Via Angelica è la "custode". La presidente Nicoletta Corsi ha espresso soddisfazione e commozione: "Bella iniziativa e bello vedere persone di qualsiasi estrazione mettersi in gioco. Spero che il prossimo anno si possa estendere anche alla cappella di San Pietro. Ringrazio tutti quelli che hanno dato una mano".

Fonte: Ufficio Stampa