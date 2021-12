Inaugurato a Firenze il Mercatino di Natale dell'Associazione Tumori Toscana

È stato inaugurato oggi il Mercatino di Natale dell'Associazione Tumori Toscana presso l'Hotel Albani a Firenze in via Fiume 12. Si svolgerà fino a domani con orario 9.30-19.00.

Tanti, come sempre, i grandi brand della moda nazionali e internazionali ma ci sarà spazio anche per creazioni handmade di gioielli e oggettistica e non mancherà, ovviamente, un vasto reparto food & wine per i più golosi.

Presenti al taglio del nastro Giulio Ravoni, coordinatore medico ATT, Sara Funaro, Assessora al Welfare del Comune di Firenze e Federico Gianassi, Assessore al commercio e attività produttive del Comune di Firenze.

"Torna, come da tradizione, il Mercatino di Natale dell'ATT tra shopping e solidarietà. Un'ottima occasione per fare dei regali speciali che valgono doppio, perché rendono felici chi li riceve e aiutano i malati di tumore curati gratuitamente a domicilio" ha dichiarato il Dottor Ravoni.

“L’ATT è una realtà davvero importante del territorio - ha aggiunto l'assessora Sara Funaro: e iniziative come questa del mercatino sono un modo per sostenere la loro attività a favore dei malati di tumore. Sono sicura che i fiorentini non mancheranno di far sentire la loro vicinanza e la loro solidarietà a questa associazione”.

“Siamo felici che sia tornato il tradizionale mercato natalizio di ATT. Con l’occasione possiamo associare ai regali natalizi il sostegno a ATT che da tanto tempo svolge un’attività speciale e importantissima che merita di essere sostenuta con ogni sforzo” ha concluso l'assessore Federico Gianassi.

Fonte: Ufficio Stampa