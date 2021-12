La Basilica di San Miniato al Monte ospiterà la premiazione di Capannucce in città

In questo anno speciale, sarà la Basilica di San Miniato al Monte di Firenze a ospitare la cerimonia di premiazione della XX edizione di Capannucce in città, l’iniziativa che premia chiunque realizzi il presepe, vero significato del Natale. L’iscrizione è gratuita: basta inviare una mail a capannucceincitta@gmail.com per essere premiati con un diploma e una piccola natività nella cerimonia che si terrà il 5 gennaio alle ore 15,30. C’è tempo fino al 20 dicembre per aderire.

“Essere ospitati nella basilica di San Miniato, dichiarata patrimonio Unesco, è un grande onore - dice il segretario e fondatore di Capannucce in Città Mario Razzanelli -. Saremo in uno dei simboli di Firenze, potendo osservare dall’alto della collina il panorama più bello del mondo dove tornare ad accogliere, dopo un anno di forzata distanza, i bambini che partecipano alla nostra rassegna”.

L’abate di San Miniato, padre Bernardo Gianni, è anche il presidente del comitato Capannucce in Città. “Dopo quasi 2 anni di pandemia, sentiamo il bisogno di raccoglierci nell’unico posto sicuro da ogni contagio, l’unico spazio dove non solo è possibile, ma addirittura necessario stare vicinissimi gli uni agli altri per riparare dal freddo il Bambinello Gesù e per scaldare i nostri cuori con la forza disarmante del suo Amore – dice padre Bernardo -. Non temete dunque di fare i presepi per rendere ancora questa nostra smarrita umanità e questa nostra devastata storia il luogo prediletto dove il Signore viene a visitarci, a illuminarci, a salvarci”.

Nel primo anno senza Cesarina Dolfi, la dolce professoressa di matematica che ha seguito sempre con grande entusiasmo Capannucce ed è sempre stata presente, finché ha potuto, alla festa di premiazione, le sarà dedicato un premio speciale, consegnato a un ente o a una persona che merita il titolo di “Ambasciatore del presepe” per la sua dedizione alla realizzazione e alla diffusione della Sacra Natività.

L’evento è realizzato in collaborazione con la Diocesi di Firenze e il settimanale Toscanaoggi.

Per informazioni: pagina web, pagina Facebook, capannucceincitta@gmail.com, telefono 338.7285944.

Fonte: Ufficio Stampa