Lavori a Certaldo in zona Coop, cambia la viabilità

Nella giornata di martedì 14 dicembre 2021, l'azienda manutentrice dei sottopassi per il Comune di Certaldo effettuerà l'intervento di manutenzione delle caditoie e dei pozzetti stradali per i sottopassi di via Caduti del Lavoro e di via Pio la Torre in zona Coop.

L'intervento comporterà la chiusura al traffico dei tratti stradali interessati dalle ore 9 fino a termine dei lavori, ai sensi dell’ordinanza n. 957 del 21/12/2020.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa