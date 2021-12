Lavori e asfaltature a Firenze: la mappa degli interventi

Nuovo asfalto in via del Madonnone e lungarno Colombo, ripristini in via del Luccio. Ma anche lavori alla rete di distribuzione del gas in via del Loretino e alla rete idrica in via delle Campora. Sono solo alcuni dei principali interventi che prenderanno il via la prossima settimana e che prevedono l’istituzione di provvedimenti di circolazione.

Per quanto riguarda le asfaltature, da lunedì 13 dicembre sono in programma i lavori notturni in via del Madonnone e lungarno Colombo. L’intervento, effettuato dalle 21 alle 6, è articolato in fasi. Nella prima è prevista la chiusura di via del Madonnone (tra via Quintina Sella e lungarno Colombo) e restringimenti di carreggiata in lungarno Colombo (sia in ingresso che uscita città altezza numeri civici 24/A-26A). La seconda fase prevede i soli provvedimenti su lungarno Colombo. Termine previsto 18 dicembre.

La prossima settimana prenderanno il via anche alcuni ripristini a seguito di interventi sui sottoservizi. Da lunedì 13 dicembre i lavori interesseranno via di Brozzi e via del Luccio. Previsti divieti di transito in via del Luccio (da largo del Ranocchietto a via di Brozzi); in via di Brozzi scatteranno un restringimento di carreggiata (tra i numeri civici 4 e 1) e un senso unico (da via di Cocco verso via di Peretola). L’intervento si concluderà il 17 dicembre.

Gli altri interventi

Via Maragliano: per effettuare il trasporto di materiale edile domani domenica 12 dicembre scatterà una interruzione del transito dal numero civico 129 all’intersezione con viale Redi fino alla corsia per la svolta a sinistra in viale Redi (orario 9-19). Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da via Maragliano e diretti in viale Redi da via Boccherini-via Monteverdi oppure via di Novoli direzione uscita città- rotatoria-via di Novoli ingresso città-viale Redi.

Via delle Campora: inizieranno lunedì 13 dicembre i lavori di rifacimento di un allaccio idrico. Fino al 17 dicembre sarà in vigore un divieto di transito da via di Santa Maria da Marignolle a via Poccetti. Prevista anche l’inversione del senso di marcia in via di Santa Maria a Marignolle da via delle Campora verso via Foscolo. Itinerario alternativo: via Santa Maria a Marignolle-via Foscolo-via Senese-via Poccetti.

Vicolo del Borghetto-via Silvani: inizieranno lunedì 13 dicembre i lavori per la realizzazione di nuove caditoie e di un nuovo allaccio in fognatura per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche. Nella prima fase vicolo del Borghetto sarà chiuso tra via Silvani e fine strada mentre nel tratto via Barni-via Silvani sarà istituito un senso unico verso via Barni; in via Silvani previsto un restringimento di carreggiata dal numero civico 124 a dopo l’incrocio con vicolo del Borghetto. Nella seconda fase sarà ancora in vigore il restringimento di carreggiata in via Silvani, mentre in vicolo del Borghetto la chiusura interesserà sia il tratto da via Barni e via Silvani sia il tratto da via Silvani a fine strada. L’intervento si concluderà il 23 dicembre.

Via del Loretino: inizieranno lunedì 13 dicembre i lavori di estensione della rete di distribuzione del gas. L’intervento prevede la chiusura del tratto via del Guarlone-via del Rossellino e si concluderà il 30 dicembre.

Via di Camerata: da lunedì 13 dicembre sarà effettuata la potatura di alberi con piattaforma. Fino al 15 dicembre il tratto via San Domenico-via di Frullino sarà chiuso.

Viale Strozzi-via della Fortezza: da lunedì 13 a mercoledì 15 dicembre sono in programma alcuni lavori edili con piattaforma aerea in orario notturno (21-6). Nella prima fase sarà chiusa via della Fortezza nel tratto via del Pratello-viale Strozzi con itinerario alternativo per i veicoli diretti in viale Strozzi e provenienti da via della Fortezza: via del Pratello-piazza del Crocifisso-via Dionisi-viale Strozzi. Nella seconda fase la chiusura interesserà viale Strozzi tra via della Fortezza e via del Pratello solo sulla corsia di superficie lato fabbricati. In via del Pratello scatterà un senso unico da via della Fortezza e viale Strozzi e tratto di corsia di viale Strozzi di collegamento tra via del Pratello e la corsia di viale Strozzi interna lato fabbricati in direzione di viale Strozzi. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da via della Fortezza e diretti in viale Strozzi (lato via Ridolfi): via del Pratello-viale Strozzi.

Via Benedetta: per il ripristino della facciata di un edificio da lunedì 13 a venerdì 17 dicembre la strada sarà chiusa tra via della Scala e via Palazzuolo.

Vicolo dell’Oro-piazzetta dei Del Bene-chiasso dei Del Bene: per un intervento con piattaforma aerea da lunedì 13 dicembre sarà chiusa la direttrice vicolo dell’Oro-piazzetta dei Del Bene-chiasso dei Del Bene. Termine previsto 17 dicembre.

Via del Pino: per lavori con piattaforma aerea da lunedì13 a venerdì 17 dicembre sarà in vigore un divieto di transito tra via D’Annunzio e via Ruggeri.

Via dei Palchetti: per lavori edili con ponteggio lunedì 13 dicembre la strada sarà chiusa tra via della Vigna Nuova e via dei Federighi (orario 9-19). Il provvedimento sarà replicato il 17, 20, 23, 27 dicembre e 3, 24, 28 e 31 gennaio, 4, 7 e 10 febbraio.

Via del Parioncino: per un trasloco lunedì 13 dicembre in orario 9-17 sarà in vigore un divieto di transito tra via del Parione e lungarno Corsini.

Via Santa Margherita: per lavori edili e montaggio di un ponteggio da lunedì 13 a mercoledì 15 dicembre in orario 7.30-11.30 sarà in vigore un divieto di transito tra via del Corso e piazza dei Giuochi.

Via dei Giacomini: da martedì 14 dicembre la strada sarà chiusa tra via delle Belle Donne e piazza degli Antinori. Termine previsto 22 gennaio.

Borgo degli Albizi: mercoledì 15 dicembre è in programma un trasloco con chiusura del tratto piazza San Pier Maggiore-via delle Seggiole dalle 9 alle 17. Inoltre in via Palmieri sarà istituito un senso unico nel tratto piazza di San Pier Maggiore-via dei Pandolfini verso quest’ultima strada. Percorso alternativo: piazza San Pier Maggiore-via Palmieri-via dei Pandolfini-via delle Seggiole-piazzetta Calamandrei.

Via Sant’Angelo: per interventi su un chiusino fognario mercoledì 15 dicembre sarà istituito un divieto di transito nel tratto fra via Antonio del Pollaiolo e il numero civico 4 nel braccetto delimitato dal cordolo in direzione via Pisana (lato numeri civici pari). Il tratto tra via Pisana e via Antonio del Pollaiolo sarà a senso unico verso via quest’ultima. Percorso alternativo da via Antonio del Pollaiolo-piazza Pier della Francesca-via Pisana. Termine previsto 17 dicembre.

Via dei Neri: per lavori edili mercoledì 15 dicembre in orario 9-15.30 sarà chiuso il tratto da via Osteria del Guanto a via della Mosca. Previsto un divieto di transito anche sulla direttrice vicolo di San Remigio-piazza di San Remigio-via Don Setti. Cambio di senso invece in via Osternia del Guanto (da via dei Neri in direzione di via Saponai) e in via della Mosca (da via dei Saponai verso via dei Neri). I provvedimenti saranno replicati il 20, 27, 29 dicembre e il 3, 5, 10, 12 gennaio.

Piazza dei Cerchi: per trasloco con scala aerea giovedì 16 dicembre sarà istituito un divieto di transito tra via dei Cimatori e il numero civico 3R (orario 9-19).

Via dei Biffi: ancora un trasloco con scala aerea in programma giovedì 16 dicembre. Dalle 9 alle 18 sarà chiuso il tratto via Ricasoli-via dei Martelli.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa