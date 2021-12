Lions Club Empoli dona 3mila euro di beni alimentari all'Emporio Solidale

Torna in campo la solidarietà di associazioni come il Lions Club Empoli che porta all’Emporio Solidale beni alimentari per un valore di tremila euro. Una nuova donazione per aiutare le famiglie più bisognose, dando loro quella dignità che il servizio dell’Emporio Solidale mette al centro della sua missione, per non lasciare indietro nessuno.

La consegna di questi prodotti alimentari di vario genere è avvenuta nei giorni scorsi nei locali dell’Emporio alla presenza del presidente del Lions Club Empoli, Riccardo Taverniti; del segretario Corrado Quaglierini; del personale volontario dell’Emporio Solidale.

Ma oltre ai beni alimentari all’Emporio Solidale sono stati consegnati dei simpaticissimi pupazzi per la gioia dei più piccoli. Un grande gesto che rientra in un progetto portato avanti dal gruppo giovani del Lions Club Empoli che si chiama Leo Club.

«Grazie al Lions Club Empoli e ai giovanissimi del Leo club per queste importanti donazioni. È bello vedere – spiega Valentina Torrini, assessora alle politiche sociali del Comune di Empoli – come l’Emporio Solidale oggi non è soltanto il luogo in cui cerchiamo di soddisfare il diritto al cibo della persona, ma è un luogo di comunità, che appartiene a tutti e al quale tante persone desiderano partecipare, mettendo a disposizione ciò che possono in termini di tempo o di contributo economico».

Il presidente del Lions Club Empoli, Riccardo Taverniti: «Apprezziamo immensamente questa realizzazione, un servizio che è un’opera di carità che supera l’elemosina. Un’occasione di service da realizzare nei migliori dei modi. Questi prodotti alimentari andranno alle famiglie che stanno affrontando un momento molto difficile dovuto alla pandemia e questa è un’opera che dona dignità».

IL PROGETTO DEI PUPAZZI – Un progetto pensato e messo in campo dal gruppo Leo Club, i giovani del Lions, che consiste nell’allestimento di un banchino/stand nel centro della città (è stata scelta Via del Giglio) come punto di raccolta di pupazzi di ogni genere, in buono stato, da donare alle bambine e ai bambini dell’Emporio Solidale. Questa bellissima iniziativa si è svolta nella scorsa settimana e farà il bis in questo weekend, oggi, sabato 11, e domani, domenica 12 dicembre, sempre in Via del Giglio, dalle 10 alle 19. Ci stiamo avvicinando al Natale e un pupazzo stretto tra le braccia di un bambino riporta calore e un sorriso.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa