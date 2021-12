Nasconde la droga in bocca ma non risponde agli agenti: arrestata 30enne a Firenze

Una 30enne marocchina è stata arrestata ieri dalla polizia a Firenze, in viale XI Agosto, in seguito a un controllo stradale operato dagli agenti.

La donna infatti trasportava a bordo della sua auto alcune dosi di cocaina e, quando è stata fermata dagli agenti, ha nascosto la droga in bocca per non farla scoprire. Tuttavia, in questo modo non poteva rispondere ai poliziotti che ovviamente si sono insospettiti e nel giro di breve hanno capito il motivo del mutismo.

Subito è scattata la perquisizione nell’abitazione di Campi dove viveva insieme a un coinquilino, anche lui marocchino, nella quale sono state trovate altre dosi di cocaina e 2.000 euro in contanti. Anche l’uomo, un 37enne, è stato arrestato dagli agenti.