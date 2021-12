Nuova illuminazione per la Vittoria Alata nella giornata delle persone scomparse

Il colore della speranza, il verde, nella giornata dedicata alle famiglie e agli amici delle persone scomparse che ricorre domani, domenica 12 dicembre 2021.

A Empoli sarà ancora la statua della Vittoria Alata a ‘parlare’ attraverso i colori e dunque a essere illuminata per esprimere vicinanza alle famiglie, far riflettere, sostenere e sensibilizzare più persone possibili su un fenomeno che non arretra, non rallenta ma aumenta nei numeri, purtroppo.

Dalla necessità di dare sostegno a tutte le persone che si ritrovano catapultate nel limbo della scomparsa di un proprio parente o amico è nata nel 2002 l’associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse ‘Penelope’, nella speranza che questa giornata dedicata sia un punto di partenza di una sensibilizzazione di tutte le componenti della società del territorio.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa