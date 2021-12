Empoli e I Santini in festa: Olivia Maria Riondino vince 'Missione Beauty'

Empoli fa festa, così come la sua nota Accademia I Santini. Olivia Maria Riondino, ex allieva della scuola per parrucchieri che ha compiuto da poco gli anni, ha vinto il talent show di Rai Due dedicato a make up artist e parrucchieri. Riondino nella serata di ieri, venerdì 10 dicembre, si è presa il primo posto in Missione Beauty.

"È fonte di orgoglio per l’Accademia I Santini di Empoli aver coltivato il suo talento e averla formata per affrontare questa carriera professionale" è l'entusiasta commento a caldo che arriva dall'Accademia I Santini.

Olivia Maria Riondino ha vinto per la sezione hair stylist, mentre per il make up ha trionfato l'ascolana Abbia Maswi. Curiosamente l'empolese e la marchigiana erano compagne di squadra fino alla finale, in cui hanno dovuto superare prove piuttosto difficili.

Non è la prima vittoria per Riondino, ma di sicuro è la più importante. Il suo curriculum conta già un successo nel 2019 nel talent 'Crea Bellezza' come miglior Hair stylist della Toscana insieme a Giulia Isolani, make up artist.