Tribuna chiusa alla piscina di Empoli, FdI-Cdx: "Inaccettabile"

“Non solo l’accesso alla tribuna coperta, ma anche alla terrazza esterna della piscina comunale di Empoli sono interdette al pubblico senza un fondato motivo giuridico o tecnico. A seguito d’interrogazione orale del nostro gruppo consiliare, l’Assessore allo Sport Biuzzi ci ha confermato che Aquatempra avrebbe adottato questa linea nell’ottica di una limitazione dei contagi" così Andrea Poggianti, capogruppo Fratelli d’Italia- Centrodestra per Empoli.

"È inconcepibile come in altra realtà natatoria come Fucecchio, sempre gestita da Aquatempra, questo eccesso di prudenza non sia osservato e l’accesso sia aperto a tutti, mentre a Empoli si costringano i genitori dei ragazzi del nuoto ad attendere la fine degli allenamenti dalle loro auto in sosta" sostengono Simona Di Rosa e Federico Pavese, consiglieri Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli. "La normativa attuale consente, infatti, che in possesso di mascherina e green pass si possano utilizzare gli impianti sportivi senza limiti di capienza per ogni evento sportivo, gara o allenamento che sia. Lo stesso avviene per gli altri palazzetti sportivi di Empoli".

"È inaccettabile che sia negato un diritto degli accompagnatori ad assistere agli allenamenti, paradossale poi che non si consenta loro neanche di parteciparvi dalla terrazza esterna all’aperto, seppur in periodo invernale e piovoso - chiosano Poggianti, Di Rosa e Pavese -. Forte il sospetto che dietro questa politica di Aquatempra e dell’Amministrazione Barnini si celino in realtà seri problemi di carenza di personale all’interno della struttura natatoria empolese, al punto da non avere persone incaricate per i controlli del lasciapassare verde.”

Fonte: Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli