Rapinarono ex gioielliere a Firenze, arrestati tre ladri

Un 58enne e i due figli di 30 e 35 anni sono stati arrestati per una violenta rapina a Firenze. Il furto è stato messo a segno a febbraio 2021 ai danni di un ex orefice 70enne nella città del Giglio. I tre, tutti di origini sinti e residenti nelle province di Pistoia e Firenze, hanno agito con un complice ancora non identificato. Hanno portato via orologi e gioielli per 800mila euro, oltre a 190mila euro in contanti.

Si erano spacciati per poliziotti in borghese, avevano fermato il 70enne al rientro a casa e lo avevano costretto a farsi dare le chiavi. Una volta dentro, lo avevano picchiato per farsi aprire la cassaforte, da cui avevano portato via il contenuto.

Gli agenti della squadra mobile, coordinati dal pm Giacomo Pestelli, li hanno identificati risalendo alle auto usate per la rapina, individuate grazie alle immagini riprese dalle telecamere della zona. I reati contestati, in concorso, sono rapina aggravata, lesioni personali e sostituzione di persona.