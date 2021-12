Sviene in strada dopo l'incidente, la salvano cinque giovani. Giani: "Grande senso civico"

L'hanno trovata senza sensi per strada dopo un incidente e l'hanno portata in salvo. E adesso anche Eugenio Giani fa loro i complimenti. Poteva finire in tragedia, ma l'intervento di cinque ragazzi ha salvato una 23enne del Pisano.

Nella notte del 9 dicembre una studentessa di Milano, originaria di Bientina, ha perso il controllo della sua utilitaria sulla via Provinciale Francesca Nord a Vicopisano. L'auto è uscita di strada, è finita contro una recinzione e si è distrutta. La giovane è uscita da sola dall'abitacolo ma è svenuta sul ciglio della strada.

In piena notte, alle 4.30 circa, col rischio che le auto la travolgessero, la giovane è stata salvata da cinque giovani di San Frediano a Settimo (Cascina). L'hanno vista in terra, hanno notato l'auto e si sono messi a fermare le macchine onde evitare guai peggiori. Inoltre hanno chiamato i soccorsi: la 23enne è finita in ospedale ma adesso è fuori pericolo. I cinque ragazzi l'hanno salvata e hanno anche tranquillizzato la madre.

"Una storia a lieto fine. Salvata da giovani coetanei che l’hanno soccorsa dopo un brutto incidente stradale a Vicopisano, grande dimostrazione di senso civico e responsabilità. Siete il presente della Toscana, grazie!" ha scritto Giani su Facebook.