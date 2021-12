Vaccinazioni pediatriche, già a pieno regime le prenotazioni di Ausl Toscana Centro

Un afflusso di richieste sempre più crescente da quando ieri sono partite le prenotazioni sul portale regionale Prenota Vaccino, ha trovato subito pronta risposta nell’ampliamento dell’offerta vaccinale per la fascia 5-11 anni che a partire da giovedì 16 dicembre sarà interessata dalla somministrazione del vaccino anti Covid.

Già da questa mattina le prenotazioni sono arrivate a pieno regime tanto che dalle iniziali 100 somministrazioni giornaliere stimate in un primo momento, la capacità vaccinale del Mandela raddoppia dal 16 dicembre con 200 dosi al giorno. Volumi raddoppiati anche negli altri tre Hub aziendali con 80 dosi giornaliere al Pegaso di Prato, al Sesa di Empoli e al Ceppo di Pistoia, per un totale di 440 dosi giornaliere.

Contestualmente per far fronte alla crescente richiesta è stato deciso di raddoppiare anche l’orario di apertura degli Hub con l’introduzione della fascia mattutina: dal 16 dicembre per i bimbi dai 5 agli 11 anni i 4 Hub aziendali saranno aperti in orario 8-18.

Sono in via di organizzazione gli allestimenti per garantire ambienti confortevoli per i bambini. Al Mandela l’intero spazio del primo piano conosciuto come Mandela 2, sarà interamente riservato ai piccoli. Percorsi dedicati renderanno più accogliente la vaccinazione di bimbi e ragazzini. Si ricorda che per la vaccinazione le famiglie possono rivolgersi anche al proprio pediatra di famiglia.

Fonte: Azienda Usl Toscana centro - Ufficio stampa