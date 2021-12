Valanga all'Abetone, il sindaco: "Né feriti né vittime"

Una valanga si è verificata nella zona del Lago Nero nella mattinata di oggi, sabato 11 dicembre. In Val Sestaione, nel comune di Abetone Cutigliano, si è distaccata una valanga e non è chiaro se siano coinvolte persone o meno. Non si sa neppure in che zona si trovino i possibili coinvolti. Al momento la prima ricostruzione parla di due o tre persone finite sotto la slavina, ma si attendono conferme.

I vigili del fuoco di Pistoia e San Marcello Pistoiese sono sul posto per scongiurare la presenza di dispersi. Presenti anche due elicotteri Pegaso della Regione Toscana, oltre all'elicottero Drago dei vigili del fuoco di Bologna con a bordo personale Speleo Alpino Fluviale con attrezzature per ricerche su valanghe.

La smentita del sindaco: "Nessun ferito"

"Dalle prime verifiche non risultano né feriti né vittime. La valanga c'è stata in una zona a 1600-1700 metri di altezza in una zona non servita da impianti sciistici ma che può essere raggiunta a piedi da praticanti lo sci o lo snowboard fuori pista" sono le parole del sindaco di Abetone Cutigliano Marcello Danti riportate da Ansa. Il sindaco si è consultato con la protezione civile. Al Soccorso Alpino risultavano persone coinvolte.