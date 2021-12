L'Eroica 2022, sono già migliaia le iscrizioni

In poche ore sono andate pressoché esaurite le prime 4000 iscrizioni a L’Eroica 2022, in programma a Gaiole in Chianti il primo week end di ottobre: “Registriamo un successo travolgente – spiega sorridente Franco Rossi, presidente di Eroica Italia, responsabile dell’organizzazione – l’affetto che il popolo de L’Eroica mostra verso l’evento è davvero straordinario. Ci arrivano iscrizioni da tutto il mondo nonostante si sia ancora in pandemia. La gente avverte un gran bisogno di Eroica, dei suoi valori e dei bei sentimenti che suscita ogni anno. Quella del 2022 sarà un anno a dir poco speciale perché sarà la venticinquesima edizione. Stiamo progettando tantissimi eventi dedicati a celebrare soprattutto i valori alla base del successo di Eroica, sia in Italia che nel mondo”.



La venticinquesima edizione de L’Eroica è in programma sabato 1 e domenica 2 ottobre nella formula tanto piaciuta quest’anno. Sabato saranno di scena i ciclisti dei tre percorsi più impegnativi: il percorso LUNGO di km 209, quello eroico per eccellenza, il percorso CRETE SENESI di km 135, il percorso VAL D’ARBIA di km 106. Sono i percorsi del buio pesto di Gaiole in Chianti e del Castello di Brolio fino all’alba che sorge sulla città di Siena che anche stavolta sarà protagonista del viaggio. Domenica sono in programma il percorso GALLO NERO di km 81 e il percorso VALLE DEL CHIANTI di km 46; sono i percorsi circoscritti nel Chianti, da affrontare comunque con un buon allenamento base.



Per partecipare a L’Eroica è d’obbligo munirsi di bicicletta d’acciaio costruita prima del 1987 con tre caratteristiche di base: fili dei freni esterni, cambio al tubo obliquo, pedali liberi o con le gabbiette. Non è da trascurare l’abbigliamento: maglie e pantaloncini di lana.



Presto ci saranno altre opportunità per iscriversi a L’Eroica, stavolta in abbinamento con Eroica Montalcino, in programma il 29 maggio o NOVA Eroica, in programma a Buonconvento il 25 giugno. C’è infine una formula di iscrizione con C-Way, il tour operator ufficiale de L’Eroica, in grado di assicurare anche il soggiorno, la consegna del pacco gara in hotel, il noleggio delle bici e così via.



La sottoscrizione delle prime quattromila iscrizioni a L’Eroica in poche ore costituisce un segnale molto importante, sottolineato anche da Giancarlo Brocci, ideatore de L’Eroica: “Abbiamo un polso perenne per sentire il battito del cuore della nostra gente. Fa comunque piacere ritrovarlo così pronto, in un periodo tanto incerto, a rispondere all'apertura delle iscrizioni, segno dell'affetto senza confini che circonda L'Eroica. Un bel modo per augurarsi buone feste”.