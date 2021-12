"1982 Italia-Brasile": allo Spazio Alfieri il film girato fra Certaldo e Cassino

"1982 Italia-Brasile" è questo il titolo dell'ultimo lavoro del gruppo indipendente Obiettivo51, film girato fra Certaldo e Cassino e che sarà presentato in prima visione allo Spazio Alfieri di Firenze il 20 dicembre.

Di cosa si tratta? Il titolo cita la famosa partita che portò la nazionale italiana in semifinale al Mundial di Spagna, tutti gli appassionati di calcio sanno bene che era l'estate dell'82 e che l'Italia quel mondiale lo vinse! Era necessario ribadirlo? Si perché questo lavoro in realtà non parla solo di calcio.

Il 1982 è l'anno dell'arresto di Senzani, membro di spicco delle Brigate Rosse. L’anno del ritrovamento del cadavere del banchiere Roberto Calvi sotto il Ponte dei Frati Neri a Londra. L'anno del conflitto tra Argentina e Inghilterra per il controllo delle Isole Falklands. L'anno del massacro di Sabra e Shatila alla periferia di Beirut e l'anno della guerra del Libano. La storia che ci raccontano Alessandro Della Villa, Alessandro Moscatt e Luca D'Aguanno (produzione, regia e sceneggiatura) affonda le sue radici nelle emozioni di quell'epoca, mette in scena la partita vista dagli occhi di una famiglia italiana qualsiasi e di Abraham Klein, il famoso arbitro che quella partita la diresse.

Anche se molti ricordano Abraham Klein e lo hanno visto nelle immagini di repertorio, non tutti sanno che arbitrare quella partita non fu una scelta facile perché, mentre in Spagna si giocava il mondiale, in Libano si combatteva una guerra e Amit, suo figlio, era nell'esercito israeliano, dislocato vicino Beirut, proprio nel bel mezzo del conflitto. E' stato Abraham Klein stesso a raccontare la sua vicenda agli autori e, proprio intorno al racconto di Klein, è stato costruito un cortometraggio che vuole essere uno spaccato emotivo di quegli anni.

Il ruolo di Abraham Klein è interpretato da Cristiamo Burgio, mentre Riccardo Niccolai interpreta Artemio Franchi e Teresa Recchia, Valerio Pittiglio, Giorgia Macera, Simone Evangelista danno vita al secondo punto di vista, quello di una famiglia italiana alle prese con le difficoltà di un'epoca di transizione, che faceva di tutto per buttarsi alle spalle gli anni di piombo. Particolare cura è stata messa nella ricostruzione degli ambienti e dei costumi (Valeria Lasalvia), nonchè nelle musiche originali (Simone Giorgi, Alessio Carnevale, Alexander Giorgi, feat Irene Montagnani). Abraham Klein sarà presente in sala come ospite d'onore.

Fonte: Ufficio Stampa