Due eventi con Avis Vinci: aperitivo con i donatori e inaugurazione della panchina inclusiva

Questa settimana, due eventi all'insegna della solidarietà a Vinci targati Avis. I donatori di sangue organizzano per giovedì 16 dicembre un aperitivo, più cena, al Circolo Arci di Petroio in via Villa Alessandri 3 a Vinci. Si inizia alle 18.30 con il dj set di Francesco Marinelli per poi continuare alle 19.30 con la cena.

Il secondo appuntamento con l'Avis comunale di Vinci è per domenica 19 dicembre con l'inaugurazione di una panchina inclusiva al Parco dei Mille, nella frazione di Spicchio. L'evento, a ridosso delle festività natalizie, sarà alle 10.30.