Basket Castelfiorentino, vivaio gialloblu super: i risultati

Ecco i risultati del vivaio gialloblu, ancora una volta molto positivi.

Under 16 Silver

Prosegue la marcia degli Under 16 che nell’ultima giornata del girone di andata della prima fase espugnano il parquet di Montespertoli per 49-101. Gara a senso unico fin dalla palla a due con i gialloblu che sono partiti subito forte scappando sul 9-22 al 10′. Un vantaggio incrementato nella seconda frazione quando un nuovo break di 11-27 ha mandato tutti al riposo lungo sul 20-49. Così, nella ripresa, coach Corbinelli ha potuto dare ampio spazio a tutti i suoi giocatori, che hanno amministrato il divario allungando a dismisura.

Prossimo impegno sabato alle ore 16 a Chiusi per la prima giornata di ritorno.

Basket Montesport – Abc Castelfiorentino 49-101

Parziali: 9-22, 11-27, 13-34, 16-18

Tabellino: Rosi 17, Ticciati 6, Marchetti 6, Carzoli, Bartolini 12, Lilli 17, Damiani 21, Viviani 20, Vefa, Bernardoni 2, Niccolini, Leti. All. Corbinelli. Ass. Mostardi.

Under 15 Eccellenza

Il derby è (ancora) gialloblu. Dopo quello vinto dagli Under 14 la scorsa settimana, anche gli Under 15 si aggiudicano il match contro il Biancorosso Empoli imponendosi per 82-63 e proseguendo così la striscia positiva. Grande prestazione per i gialloblu che, nonostante un avvio di gara non dei migliori, con gli ospiti che si sono portati sul 6-12, hanno ben presto alzato il ritmo e l’intensità difensiva piazzando il contro break che è valso il 22-16 al 10′. Nel secondo quarto la difesa castellana ha fatto la differenza e il divario si è allargato toccando il +21 a metà gara (47-26). Un vantaggio che, nella ripresa, i gialloblu hanno amministrato con grande autorità senza mai mettere in discussione il risultato e portando così a casa con ampio margine l’atteso derby.

Prossimo impegno domenica 19 dicembre alle ore 11 sul campo della Mens Sana Basketball per lo scontro al vertice.

Abc Castelfiorentino – Biancorosso Empoli 82-63

Parziali: 22-16, 25-10, 20-19, 15-18

Tabellino: Ticciati 21, Zecchi, Carzoli 10, Grassi, Bufalini 2, Filomeno 19, Vallerani 11, Niccolini, Casadei, Leti, Marchetti, Borghesi 19. All. Mostardi. Ass. Corbinelli, Ciampolini.

Under 14 Elite

Prosegue l’imbattibilità e la marcia al primo posto del girone per gli Under 14 che espugnano anche Terranuova con un perentorio 45-79. Partita sempre condotta e subito indirizzata, con qualche errore di troppo nella prima parte che però i locali non sono riusciti a sfruttare mandando i gialloblu all’intervallo lungo sul 30-46. Al rientro dagli spogliatoi la truppa castellana ha mantenuto alto il ritmo, ha allungato ed è scappata definitivamente nell’ultima frazione.

Prossimo impegno sabato 18 dicembre alle ore 18 quando al PalaBetti arriverà il Firenze 2.

Terranuova Basket – Abc Castelfiorentino 45-79

Parziali: 15-25, 15-21, 6-22, 9-11

Tabellino: Garbetti, Crisafi 2, Agbegninou 10, Bianchi, Baldi 4, Zecchi 28, Ciulli 5, Bini 4, Pieri 3, Marzi, Bufalini 8, Borghesi 15. All. Mostardi. Ass. Cantini.

Under 13

Tornano alla vittoria e lo fanno con ampio margine gli Under 13 che tra le mura di casa si impongono su San Casciano per 92-12. Gara subito indirizzata e mai in discussione con i gialloblu che sono scappati nel primo quarto ripetendo poi il copione nelle successive frazioni. Prossimo impegno sabato 18 dicembre alle ore 16, di nuovo al PalaBetti, contro Poggibonsi per l’ultima gara della prima fase di campionato.

Abc Castelfiorentino – Basket San Casciano 92-12

Parziali: 24-4, 20-0, 25-6, 23-2

Sono scesi in campoMatteuzzi, Matteini, Rosi, Ippolito, Consiglio, Pannocchi, Barnini, Fedeli, Simoncini, Costantini, Poggesi, Di Vilio. All. Bruni. Ass. Mostardi.

Under 17 Femminile

Non basta una buona prestazione alle Under 17 per portare a casa la seconda vittoria stagionale contro la Cestisttica Rosa Prato, corsara al PalaBetti per 34-62. Gara tutta di rincorsa per le gialloblu che, dopo un primo quarto in equilibrio, hanno visto allargarsi la forbice nella seconda frazione fino ad andare negli spogliatoi sul 20-34. Al rientro la truppa castellana ha provato a ridurre il gap ma Prato è rimasta in controllo rispedendo indietro gli assalti gialloblu e amministrando fino alla sirena.

Dopo il turno di riposo e la sosta natalizia, le gialloblu torneranno in campo sabato 8 gennaio alle 18.30 quando ospiteranno la capolista Firenze Academy per l’ultima giornata del girone di andata.

Basket Castelfiorentino – Cestistica Rosa Prato 34-62

Parziali: 7-13, 13-21, 9-17, 5-11

Tabellino: Cappelli 11, Dani 10, Sanesi 4, D’Ambrosio 7, Ibrahimi 2, Risoli, Taddei, Costa, Mugnaini, Betti. All. Iserani. Ass. Banchelli.

Minibasket

En plein per le due formazioni Scoiattoli 2013/2014 di Matteo Bruni, Nicol Banchelli e Alberto Ciampolini che hanno portato a casa due splendide vittorie nella prima giornata della seconda fase di campionato. Il gruppo Blu si è imposto al PalaBetti sul Dlf Firenze vincendo quattro tempini, perdendone uno e pareggiandone uno; il gruppo Giallo, invece, ha espugnato il parquet del Cus Firenze aggiudicandosi tutti i sei tempini di gioco.

Rinviata, infine, la gara del gruppo Esordienti 2010/2011 di Alberto Ciampolini e Pietro Cantini in programma sabato a Sesto Fiorentino valevole per la terza giornata della seconda fase.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa