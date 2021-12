Bosco didattico con Unicoop Firenze alla scuola di Staggia Senese

Al via questa mattina, presso la scuola primaria Bernabei di via Ticci a Staggia Senese (Poggibonsi), la piantagione del bosco didattico che verrà realizzato da Unicoop Firenze nell’ambito delle proposte educative 2021/2022.

Dedicate ad affrontare tematiche attuali ed urgenti come ambiente, solidarietà, cultura e benessere, le proposte educative Unicoop Firenze quest’anno hanno presentato interessanti novità progettate sul territorio, con le scuole e le sezioni soci Coop. Una di queste riguardava la creazione di un bosco didattico, nell’ottica di trasformare l’area verde intorno alla scuola in un laboratorio di biodiversità. Ieri l’avvio del percorso che vedrà interagire i bambini della scuola con il bosco, con l'obiettivo di farli accompagnare nella crescita e nelle attività didattiche e ricreative da un nuovo “compagno di giochi”. All’iniziativa erano presenti i bambini e le insegnanti della scuola primaria Bernabei, Simona Lanfredini, presidente della sezione soci Coop Poggibonsiinsieme ad alcuni consiglieri della Sezione, Tommaso Perrulli, responsabile proposte educative Unicoop Firenze, il sindaco David Bussagli e l’assessore alle Politiche educative Susanna Salvadori del Comune di Poggibonsi.

“In questi giorni stiamo portando avanti la piantagione di alcuni boschi didattici che la Cooperativa, in collaborazione con le sezioni soci sul territorio, vuole realizzare nei prossimi mesi. Lo facciamo con iniziative dedicate sul territorio, per raccontare ai bambini cosa vuol dire veder crescere un bosco. I progetti dei boschi didattici hanno un valore in più perché sono un esempio di coprogettazione con le pubbliche amministrazioni e le scuole, che mettono al centro la valorizzazione degli spazi all'aperto riscoperta durante il periodo della pandemia” ha spiegato Tommaso Perrulli, responsabile proposte educative di Unicoop Firenze.

“Siamo molto felici di partire con il progetto educativo del bosco didattico alla scuola Bernabei: questa mattina ci siamo trovati insieme per piantare gli alberi che daranno vita alla zona verde che accompagnerà i ragazzi nel loro percorso scolastico e speriamo che questo momento venga ricordato dagli alunni come un momento di crescita ed una esperienza di presa di consapevolezza. L'obiettivo è che tutti in questo modo possano toccare con mano le tematiche ambientali, in un momento in cui la crisi climatica è la vera emergenza. Nei prossimi mesi saremo al fianco degli alunni in questo percorso che comincia con la messa a dimora delle piante, ma vuole durare nel tempo. Ringraziamo l'Istituto Comprensivo e il Comune con cui collaboriamo per portare sul territorio i temi dell'educazione ambientale” ha affermato Simona Lanfredini, Presidente della Sezione Soci Coop Poggibonsi.

“Un bel progetto, utile ed efficace, che unisce la scuola e l'ambiente in un percorso didattico - dice il sindaco David Bussagli - Da oggi la nostra scuola Bernabei si arricchisce di un bosco che crescerà insieme ai giovani studenti di oggi e di domani. Un modo bello ed inclusivo per apprendere i tempi e i ritmi della natura e per imparare a prendersene cura 'coltivando' le piante ma anche il rispetto e la necessaria sensibilità. Grazie alla scuola Bernabei, agli studenti e alle studentesse, al dirigente scolastico e agli insegnanti che hanno aderito e partecipato. Grazie alla sezione soci Coop di Poggibonsi e a Unicoop Firenze per la proposta educativa e per averla portata anche da noi nelle nostre scuole".

“Una iniziativa importante che consente agli studenti e alle studentesse di fare una esperienza diretta della natura. Una sorta di didattica esperienziale che qualifica ulteriormente la progettualità sviluppata in tutte le nostre scuole, da sempre attente a tematiche ambientali e di cittadinanza attiva – dice l’assessore alle Politiche Educative Susanna Salvadori –. Grazie ai promotori, alla scuola, agli uffici coinvolti e a tutti coloro che hanno contribuito a concretizzare questa idea. Con il bosco didattico abbiamo oggi una scuola ancora più bella, con uno spazio nuovo di socializzazione e di formazione in cui imparare la bellezza della natura e la cura necessaria per tutelarla e rispettarla”.

Fonte: Ufficio Stampa