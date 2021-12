Bronzi e soddisfazioni per Tnt Empoli agli Assoluti regionali di nuoto

Consuntivo soddisfacente per gli atleti del T.N.T. Empoli ai campionati Assoluti regionali invernali alla piscina in vasca corta ‘La Bastia’ di Livorno.

I portacolori allenati dal d.t. Giovanni Pistelli e il suo staff hanno conseguito l’11° posto nella classifica per società sommando 92 punti. Il protagonista è stato Alessandro Zannelli, classe 1996, ancora in luce nella sua specialità della rana dove ha collezionato due medaglie di bronzo. Sulla distanza dei 200 metri il 25enne nuotatore empolese ha firmato una delle migliori prestazioni della manifestazione col tempo di 2’11”89. Si è anche piazzato 3° nei 100 rana coperti in 1’01”69; comunque tanti biancazzurri hanno dato eccellenti risposte sotto il piano cronometrico, abbassando i rispettivi limiti personali.

Sempre in campo maschile si sono distinti Niccolò Dini (2005) e Matteo Prislei (2004), entrambi in acqua per quattro gare. Nella sessione femminile, invece, la più impegnata è stata Ester Iula (2004), pure lei ai blocchi di partenza in un poker di prove.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli