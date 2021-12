Camper vaccinale di Asl sud est: grande affluenza a Siena

Ancora due giorni di altissima affluenza al camper vaccinale allestito dall’Asl Toscana sud est a Siena. Dopo le 173 dosi la scorsa settimana in piazza Matteotti, in occasione del Mercato nel Campo, ieri sono state 121 le persone che si sono presentate all’appuntamento con il vaccino anti-Covid (17 prime dosi) nei pressi dei giardini della Lizza, dove è allestito il villaggio di Natale. E questo pomeriggio, al prato di Sant’Agostino a pochi passi dalla tradizionale Fiera di Santa Lucia, sono state 135 le dosi anti-Covid somministrate, tra cui 7 prime dosi.

“Siamo molto soddisfatti dell’afflusso registrato ai camper vaccinali anche in questo periodo – ha detto Anna Beltrano, responsabile della campagna vaccinale dell’Asl Toscana sud est – perché significa che l’idea di avvicinarsi alle persone funziona ed è molto gradita anche in un periodo di basse temperature. In queste ultime tre sedute con il camper a Siena è stata sistematicamente sforata la stima massima di dosi prevista in un centinaio, spingendoci in alcuni casi quasi a raddoppiare l’offerta per accogliere tutte le persone che volevano vaccinarsi. Si tratta in gran parte di terze dosi, ma anche di diverse prime dosi per seduta, numeri comunque significativi per continuare a estendere il più possibile la copertura vaccinale”.

Il mezzo, concesso per questa campagna dalla Fratres regionale e dalla Fratres Poggibonsi che di norma lo gestisce, consente di riprodurre nelle strade e nelle piazze ogni funzione di un centro vaccinale, grazie all’impegno del personale medico, infermieristico e amministrativo dell’Asl Toscana sud est, con la collaborazione dei volontari di Croce Rossa, Pubblica Assistenza, Misericordia.

Il prossimo appuntamento con il camper vaccinale è programmato sabato 18 dicembre a Monteroni d’Arbia, in piazza della Stazione, in occasione della Festa degli auguri, dalle 14 alle 18. Quindi il giorno successivo, domenica 19, il camper sarà a Poggibonsi, in occasione del mercato: anche in questo caso il punto vaccini sarà operativo dalle 14 alle 18.

La presenza di queste tappe camper vaccinale è realizzata in collaborazione con i Comuni di Siena, Monteroni d’Arbia e Poggibonsi.

Fonte: Asl Toscana Sud Est - Ufficio stampa