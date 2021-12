Natale con merenda solidale alla Casa di Riposo di Montespertoli

Durante il pomeriggio di domenica prossima, 19 dicembre, in piazza del Popolo a Montespertoli, i volontari dell'associazione Gruppo Novecento porteranno la polenta per una merenda calda in compagnia tra una pattinata e l'altra.

Il Natale a Montespertoli, organizzato dall'Associazione Commercianti, vede l'impegno di tante associazioni del territorio e non mancano le iniziative benefiche e tra queste proprio questa merenda il cui ricavato sarà devoluto al Comitato di Solidarietà della Casa di Riposo di Montespertoli.

“Sarà l'occasione di rincontrare tutte le persone che passeranno in piazza, scambiare due parole, riscaldarsi con un piatto caldo, stare insieme, cercando quel momento di comunità che ci manca da tempo,accompagnato a quello fondamentale della solidarietà.“ spiega il Presidente dell’Associazione, Luigi Manetti.

"Anche a nome anche della mia collega assessora Alessandra De Toffoli ringrazio il Gruppo Novecento che ha voluto contribuire nell'arricchire il programma del Natale montespertolese abbinando la rievocazione storica con un'iniziativa così lodevole, continuando nel solco della solidarietà incrementatosi in questo periodo pandemico da parte delle nostre associazioni." aggiunge Paolo Vignozzi, Assessore al commercio.

Il Gruppo Novecento è un gruppo di persone unite dalla passione comune della storia, dei costumi e delle usanze del secolo scorso. Nato nel 2007 in occasione del 50° della Mostra del Chianti di Montespertoli realizza sfilate storiche con abiti, attrezzi, bici, macchinari e animali comuni degli anni 1910-1930. L’attività del gruppo con la rievocazione storica e la ricerca, attraverso le fotografie del tempo, è intimamente legata alla storia del nostro territorio e ha una forte valenza culturale.

Domenica vedremo in piazza i volontari vestiti, appunto, con abiti d'epoca della tradizione agricola, ricostruendone gli usi, i costumi e i mestieri e portandoli in “Piazza Nova” o come si chiamava allora in piazza Umberto I°.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa