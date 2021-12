Cliente insegue ladro e lo fa arrestare, premiato 30enne a Cascina

Non ci ha pensato due volte, sentendo la commessa richiamare a gran voce un uomo che tentava di uscire dal negozio con le tasche piene di prodotti rubati, si è messo al suo inseguimento ed è riuscito a bloccarlo.

Protagonista della vicenda un 30enne della provincia di Pisa che stava tranquillamente facendo la spesa nel punto vendita Tigotà di Cascina.

E’ successo tutto in pochi istanti, l’uomo era in compagnia della moglie e ha visto la commessa in difficoltà alle prese con un individuo che, dopo essere passato dalle casse, ha fatto suonare l’antitaccheggio. Invitato a rientrare nel punto vendita si è dato alla fuga sperando di far perdere le proprie tracce.

Il 30enne si è lanciato all’inseguimento e dopo una rincorsa durata qualche concitato minuto ha immobilizzato il fuggitivo e lo ha riportato nel negozio dove ha atteso l’arrivo dei carabinieri, chiamati nel frattempo dalle collaboratrici.

E’ stato un gesto di grande valore che denota un alto senso civico, per questo il brand italiano della vendita di prodotti di cosmesi, cura della persona e della casa lo ha voluto ringraziare con un buono per la spesa.

"Non è da tutti compiere un gesto simile. Quando ha notato che le nostre collaboratrici erano in difficoltà, non ha esitato a rincorrere il ladro e a bloccarlo", afferma Tiziano Gottardo, Presidente di Tigotà.

"E’ un esempio di etica e correttezza, valori che ci rappresentano e che riteniamo fondamentali nel lavoro quotidiano. Storie come questa fanno bene alla nostra società. Il nostro è un piccolo riconoscimento per premiare un grande senso di giustizia".