Clown e teatro, il laboratorio del C'Art a Montelupo

Prenderà il via a Montelupo Fiorentino martedì 21 dicembre alle 17.30 "Emozioni in gioco: l’Arte del Clown e il gioco del teatro. L’espressione dell’essere oltre le diversità". Si tratta di un laboratorio teatrale sulle emozioni, sviluppato con il metodo del teatro comico relazionale ideato da André Casaca del C'ART. Il laboratorio è gratuito e la prenotazione obbligatoria. Posti limitati.

Il MMAB, all'interno delle iniziative per le pari opportunità, riprende uno dei laboratori più graditi del cartellone "Declinazioni femminili", purtroppo interrotto nel 2020 a causa della pandemia.

Stiamo parlando del laboratorio teatrale sulle emozioni, guidato dall'attrice Federica Mafucci, grazie al metodo di teatro comico-relazionale messo a punto da André Casaca, fondatore del teatro C'ART di Castelfiorentino.

Il metodo di André Casaca si basa sulla gestualità quotidiana dell’individuo e sulla comicità non verbale come possibilità ludica e di interazione di gruppo.

Si tratta di un percorso pratico realizzato con l’intero gruppo, che inizialmente valorizza la scoperta della gestualità comica personale, con riscaldamento corporeo, giochi a ritmi diversi e con esercizi di concentrazione fisica, per passare poi all'improvvisazione individuale con il naso da clown.

Il laboratorio prosegue con la realizzazione d’azioni sceniche a coppia e a gruppo. Nella parte conclusiva del laboratorio gli esercizi sono impostati avendo come riferimento le due figure fondamentali nella clownerie: Il Clown Bianco (intelligente, fiero di se, superiore) e il Clown Augusto (con le scarpe rotte, stupido, ingenuo con reazioni sempre rallentate agli avvenimenti che li capitano).

La formalità e l’istintualità, aspetti distinti contrastanti e comunque inseparabili. Tutti gli esercizi prevedranno il distanziamento richiesto dalle normative anti-covid, e dove non possibile, l'uso dei dispositivi di protezione personale. A inizio del primo laboratorio, a ciascun partecipante verrà fornita una mascherina trasparente per poter svolgere l'attività espressiva in sicurezza.

Il laboratorio è rivolto a bambini dai 6 agli 8 anni ed è composto da 8 incontri. Saranno ammessi 12 bambini. Il laboratorio si svolgerà al MMAB sempre di martedì alle ore 17.30 (durata di ogni incontro: 1 ora) nelle seguenti date:

21 dicembre

11 gennaio

25 gennaio

8 febbraio

15 febbraio

1 marzo

15 marzo

29 marzo

Per iscrizioni o informazioni, rivolgersi al MMAB: 0571 - 15 90 301 oppure biblioteca@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa