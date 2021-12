Coronavirus Empoli e Cuoio, soli 7 contagi rilevati

I contagi dell'Empolese Valdelsa e del comprensorio del cuoio per la giornata di oggi, lunedì 13 dicembre, sono un centesimo dei contagi rilevati nella regione. I dati potrebbero aumentare in vista dei tamponi già dalla giornata di domani. Intanto esaminiamo quelli in nostro possesso oggi.

Zona Empolese Valdelsa 5 contagi

Capraia e Limite 1

Montelupo Fiorentino 1

Certaldo 1

Fucecchio 1

Empoli 1

Zona comprensorio del cuoio 2 contagi

Castelfranco di Sotto 1

San Miniato 1