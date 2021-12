Covid e vaccinazioni under 12, Giani soddisfatto: "Le prenotazioni vanno bene"

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, è molto soddisfatto dell’andamento delle prenotazioni per le vaccinazioni anti covid destinate agli under 12, ricordando che l’avvio ufficiale della campagna è fissato a giovedì 16 dicembre. “Il ritmo delle prenotazioni ha raggiunto quota 15mila – ha dichiarato Giani a margine della presentazione del restauro e della riapertura della Terrazza delle Carte Geografiche degli Uffizi – procede rapidamente. I bambini da 5 a 11 anni sono 215.000, l'obiettivo è vaccinarne il più possibile”.

Giani ha poi confermato come la campagna di comunicazione rivolta ai più piccoli sarà incentrata nel mettere i bambini a proprio agio nello spazio a loro dedicato. "I bambini che vanno a vaccinarsi non devono vivere nessun senso di disagio o di diffidenza, perché la loro vaccinazione è essenziale per allargare quella platea vaccinale che già oggi è al 83,7%. Coi bambini può ampliarsi davvero ancora, e conseguentemente far scendere la curva dei contagi".

Il presidente della Regione ha poi aggiunto che “le ferie da Natale a Santo Stefano fino a Capodanno e all'Epifania potrebbero essere vissute con le condizioni che abbiamo allo stato attuale. Massima cautela, ma la Toscana attraverso l'essere la prima regione per vaccinazioni in Italia sta limitando i danni dei contagi. Anche nelle terze dosi la nostra regione è tra le prime tre in Italia: infatti siamo a oltre 750mila vaccinazioni con terza dose.

L'Italia è lo stato messo meno peggio in Europa – ha continuato – e a sua volta la Toscana vive una delle situazioni meno peggiori. Sicuramente noi abbiamo un numero crescente all'ottava settimana, lo vedo anche stamattina, 703 contagi: però non vi è quella proporzionalità che vi è stata nei periodi duri con le ospedalizzazioni, siamo ancora a 350, per arrivare alla zona gialla bisogna varcare la soglia del 15%, quindi delle 750”.

In un'altra iniziativa, in programma sempre questa mattina, l'assessore regionale al diritto alla salute, Simone Bezzini ha confermato la propria soddisfazione aggiungendo che oltre alle 15mila prenotazioni già effettuate, “altre centinaia saranno garantite dai pediatri di libera scelta e dai medici di medicina generale. Stiamo procedendo bene nell'organizzazione e la risposta dei toscani è stata abbastanza significativa".