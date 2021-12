Da Cesenatico cariche di medaglie le ragazze del Cigno di Fucecchio

Dal 4 al 7 dicembre le ragazze della Società di ginnastica artistica “Il Cigno” di Fucecchio hanno partecipato ai Campionati Nazionali AICS tenutisi a Cesenatico. Insieme all’allenatrice Irene Mazzone, il gruppo è partito in treno da Firenze e ha raggiunto l’Accademia di Cesenatico, dove ha trascorso i quattro giorni di gare.

Mai come quest’anno possiamo dire che il lavoro portato avanti con serietà e fatica nonostante le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, ha dato ottimi frutti.

I risultati sono stati entusiasmanti, considerato anche l’alto numero di partecipanti alle competizioni: quattro Campionesse Nazionali, oltre ad eccellenti risultati di specialità.

Il Cigno ringrazia le ragazze per la volontà e la passione, le famiglie per l’appoggio mai fatto mancare, e l’allenatrice per la professionalità e la dedizione a questo sport meraviglioso e tanto impegnativo.

Di seguito le classifiche del Campionato.

I° GRADO 2 PUNTI 2 ATTREZZI JUNIOR

CARTONI VIOLA 3° Classifica Generale

GENTILI SARA 1° Specialità Trave

CIAMPALINI AMBRA 12° Classifica Generale

I° GRADO 2 PUNTI 3 ATTREZZI SENIOR

BERTINI ADELE 1° Classifica Generale CAMPIONESSA NAZIONALE

I° GRADO 2 PUNTI 3 ATTREZZI CATEGORIA C

LELLI GEMMA 1° Classifica Generale CAMPIONESSA NAZIONALE

MASONI EVA 2° Classifica Generale

GEGA KLEA 4° Classifica Generale; 1° Specialità Parallele Asimmetriche

MONTANELLI SARA 9° Classifica Generale; 3° Specialità Parallele Asimmetriche

I° GRADO 2 PUNTI 3 ATTREZZI CATEGORIA B

PAOLINI EVA 1° Classifica Generale CAMPIONESSA NAZIONALE

RINALDI CLELIA 8° Classifica Generale; 1° Specialità Trave, 2° Specialità Corpo Libero

I° GRADO 3 PUNTI JUNIOR

CAPUZZO MATILDE 2° Classifica Generale

I° GRADO 1,5 PUNTI CATEGORIA A

SILVESTRI MELISSA 1° Classifica Generale CAMPIONESSA NAZIONALE

GEGA KATIA 1° Specialità Corpo Libero

FEDERICI AURORA 2° Specialità Trave

I° GRADO 1,5 PUNTI CATEGORIA B

DANA MEGAN 3° Specialità Corpo Libero

II° GRADO 4,5 PUNTI SENIOR

GIANI CLIZIA 1° Specialità Corpo Libero; 1° Specialità Trave

ANCILOTTI CHIARA 3° Specialità Trave; 3° Specialità Parallele Asimmetriche

Fonte: Ufficio stampa